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Бизнес-омбудсмен назвал условия роста производительности труда в России
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Бизнес-омбудсмен назвал условия роста производительности труда в России
Экономика, 16:50
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Бизнес-омбудсмен назвал условия роста производительности труда в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал РБК, что для увеличения производительности труда в России необходимы создание условий со стороны государства и их неизменность.

Ранее Минэконопразвития спрогнозировало, что в 2018 и 2019 годах рост производительности труда замедлится из-за отложенного запуска инвестиционных проектов, в которых принимает участие государство, а также роста налоговой нагрузки.

Бизнес-омбудсмен отметил, что ключевой мерой национального проекта по повышению производительности труда, который готовит Минэкономразвития, станет переобучение руководства компаний силами большой аудиторской четверки. Стоимость проекта составит 150 млрд руб. за пять лет.

«Что я думаю по этому поводу как защитник и представитель бизнеса? Думаю, что [дело] не в отсутствии у директоров и собственников каких-то тайных знаний. Все куда проще и прозаичнее», — заявил Титов.

Он пояснил, что рост производительности труда напрямую связан с ростом инвестиций и обновлением средств производства. А они, в свою очередь, окупаются не сразу. По его словам, те, кто занимается бизнесом, прекрасно знакомы с возникающими проблемами — постоянной сменой правил игры государством, в частности в отношении налогов, неподъемными кредитами для модернизации производства и завышенными тарифами от инфраструктурных монополий.

«Главное, что нужно для повышения производительности труда, — это не переобучение руководителей. Это создание условий со стороны государства — раз, и гарантия их неизменности на длительный срок — два», — заключил Титов.

По данным Минэкономразвития, ускорение роста производительности труда начнется только с 2020 года. По прогнозам, он составит 1,8% в год, в то время как в 2019 году темпы роста замедлятся до 1,2%. Минэкономразвития полагает, что показатель роста производительности труда в 2022 году достигнет уже 3,1% и сохранится на таком уровне до 2024 года.

Теги: Борис Титов , производительность труда , Минэкономразвития
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