Мужчина упал с 30 этажа здания в «Москва-Сити»

В Москве на Пресненской набережной около делового центра «Москва-Сити» обнаружили тело мужчины, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, погибший — мойщик окон, который сорвался с 30-го этажа башни «Око».

При этом источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина совершил суицид.

Комплекс «Око» включает в себя два небоскреба — южную и северную башни. Их высота 354 и 254 м.