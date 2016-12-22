Губернатор Чукотки рассказал Путину о получающих 180 тыс. руб. врачах

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что средняя зарплата врача в регионе составляет 180 тыс. руб. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает Кремль.

Губернатор пояснил, что зарплата в сфере здравоохранения зависит от того, как «чувствует себя экономика». «Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тыс. (руб.), соответственно у врача она 180–186 тыс. (руб.)», — заявил Копин.

Он добавил, что обеспеченность региона врачами является одной из самых высоких в стране. На Чукотке есть проблема с узкими специалистами, однако власти работают над их привлечением, отметил Копин.

Ранее РБК ознакомился с проектом основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2019–2021 годы. Из него следует, что ФФОМС нужны 416 млрд руб. из федерального бюджета в предстоящие три года в дополнение к запланированным трансфертам на 531 млрд руб. Около 384 млрд руб. приходится на расходы, связанные с увеличением численности и зарплат врачей.

