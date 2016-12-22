Медведев утвердил переезд Минпросвещения из здания на Тверской

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил переезд Министерства просвещения из здания на Тверской, 11 в дом на пересечении Каретного Ряда со Средним Каретным переулком, рядом с главным управлением МВД по Москве. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее о предстоящем переезде Минпросвещения сообщали РБК федеральный чиновник и источник, близкий к властям Москвы.

Минпросвещения появилось в мае, когда Министерством образования и науки было разделено на два ведомства. Минпросвещения будет курировать госполитику и нормативное регулирование в сфере общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного образования для детей и взрослых. Кроме того, министерство займется вопросами опеки и попечительства несовершеннолетних и социальной защитой учащихся.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили РБК, что Минпросвещения также займется проектом «Образование». «Министерство будет выступать органом, укрепляющим развитие единого образовательного пространства на территории всей страны, учитывающим интересы и родительского, и педагогического сообщества», — цитировала пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Министр также рассказала, что в настоящее время «запущены процессы структурного формирования министерства, которые позволят обеспечить максимально эффективную работу по всем направлениям, обозначенным президентом и правительством».