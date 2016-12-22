В Петербурге безработный мужчина украл 275 тонн железнодорожных деталей

Безработный петербуржец задержан по подозрению в краже 275 т соединительных деталей железнодорожного полотна. Об этом говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Установлено, что 38-летний мужчина по вечерам крал детали железной дороги на станции Красное Село в Санкт-Петербурге. «Горе-монтер» при помощи гаечного ключа и лома демонтировал более 275 т металлических изделий», — уточняется в сообщении.

В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 158 УК России (кража). Как уточняет «Петербургский дневник», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.