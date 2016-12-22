В Домодедово загорелся многоквартирный дом

В подмосковном городе Домодедово произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м в многоквартирном кирпичном доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

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«Сообщение поступило в 12:50, загорелся кирпичный трехподъездный трехэтажный жилой дом. На место в 13:06 прибыли первые пожарные», — сообщили в ведомстве. По данным МЧС, горит кровля на всей площади здания дома № 104 по Каширскому шоссе.

Из здания были эвакуированы 30 человек. «Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — добавили в пресс-службе. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвуют 49 человек и 15 единиц техники.