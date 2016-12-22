СК завел дело из-за убийства семьи в Санкт-Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех человек в квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Тела двух мужчин 1965 и 1992 года рождения и женщины 1958 года рождения с насильственными признаками смерти нашли вечером 31 июля в доме по улице Моисеенко.

По версии следствия, 26-летний мужчина на почве неприязни убил своих родителей и покончил с собой. Следствие назначило судмедэкспертизу для установления причин смерти.