Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве

Тверской районный суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) и певца Егора Крида (Егора Булаткина) на 40 тыс. руб. за импровизированный концерт, из-за которого оказалось затруднено движение в центре Москвы. Об этом рассказали РБК в пресс-службе суда.
Отмечается, что каждого артиста оштрафовали на 20 тыс. руб.
Как передает «Интерфакс», Тимати своей вины не признал. «Ущерб никому не был причинен, угрозы мы не создавали. Людям понравилось», — сказал он в суде.
Вечером 20 июня Тимати и Егор Крид исполнили несколько песен на крыше автомобиля на Большой Дмитровке. Вокруг них собрались прохожие и фанаты, из-за чего на улице образовалась пробка.
В отношении исполнителей было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).