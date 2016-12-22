ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,04 62,20 EUR Нал. 73,62 72,75 USD Бирж. 62,65 +0,14 EUR Бирж. 73,21 +0,06 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7559,50 -422,40 IMOEX 2315,90 -0,22% RTSI 1164,64 -0,72% Brent 73,49 -1,17% DJIA 25415,19 +0,43% Nasdaq 7671,79 +0,55%
Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве
Лента новостей
Орешкин рассказал об ответственности самозанятых за свои пенсии 13:15, Экономика СК завел дело на отправившую террористам ИГ 1 млн руб. 13:12, Общество Хардфорк Neblio и бесплатные токены: что ждет криптовалюты в августе 13:11, Крипто В Магадане осудили сотрудников колонии за игнорирование издевательств 13:03, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:54, РБК и Sony Bravia Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области 12:54, Общество Летняя Москва: как выглядели улицы столицы в СССР и сегодня 12:50, Стиль ПФР объявил о повышении выплат работающим пенсионерам 12:47, Экономика Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере 12:46, Спорт Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России 12:43, Экономика Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» Людмила Глухова 12:35, Общество СКР показал видео следственного эксперимента с «бандой ГТА» 12:33, Политика Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 12:23, РБК и Volkswagen Teramont Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве 12:23, Общество В Петербурге сошли с рельсов четыре вагона с мазутом 12:11, Общество Британское посольство подтвердило закрытие генконсульства в Петербурге 12:09, Политика Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов в России 12:07, Технологии и медиа 9 из 10 американских блокчейн-проектов закроются до конца года 12:07, Крипто Прокуратура не подтвердила голодовку осужденного за убийство Немцова 12:07, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 12:02, Партнерский материал Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды ГТА» 12:01, Общество Суд арестовал четвертого участника драки фанатов на Курском вокзале 12:01, Общество Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 11:57, Финансы Захарова заявила о подтверждении личностей погибших в ЦАР журналистов 11:49, Общество Huawei обошла Apple по продажам смартфонов 11:46, Технологии и медиа В Таджикистане создали подразделение для охраны туристов 11:41, Общество
Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве
Общество, 12:23
0
Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве

Тверской районный суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) и певца Егора Крида (Егора Булаткина) на 40 тыс. руб. за импровизированный концерт, из-за которого оказалось затруднено движение в центре Москвы. Об этом рассказали РБК в пресс-службе суда.

Отмечается, что каждого артиста оштрафовали на 20 тыс. руб.

Как передает «Интерфакс», Тимати своей вины не признал. «Ущерб никому не был причинен, угрозы мы не создавали. Людям понравилось», — сказал он в суде.

Вечером 20 июня Тимати и Егор Крид исполнили несколько песен на крыше автомобиля на Большой Дмитровке. Вокруг них собрались прохожие и фанаты, из-за чего на улице образовалась пробка.

В отношении исполнителей было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
 

Теги: музыка , Тимати , штраф
Главное
Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России Экономика
Материалы по теме
Тимати и Михалков выступят с речью на митинге в поддержку Путина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter