Британское посольство подтвердило закрытие генконсульства в Петербурге

Посольство Великобритании в России подтвердило закрытие Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства.

«Это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что британский флаг спустили в понедельник в присутствии исполняющей обязанности генконсула Британии в Петербурге Елизабет Вебб, а также первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Линдси Сколл.

Кроме прочих на церемонии присутствовал бывший глава Британского совета в России и советник по культуре посольства Великобритании в Москве Майкл Берд.

В начале июня посол Британии в России Лори Бристоу рассказал о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге. Он отметил, что оно проработало 26 лет. Несмотря на закрытие, Бристоу обещал поддерживать двусторонние отношения между Россией и Великобританией.

МИД России объявил о закрытии генконсульства в Петербурге в марте 2018 года в ответ на обвинения Британии в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Тогда Россия также выслала 23 британских дипломата после того, как власти Великобритании выслали такое же количество российских дипломатов.