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В Москве на Тверской улице столкнулись семь автомобилей
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В Москве на Тверской улице столкнулись семь автомобилей
Общество, 09:16
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В Москве на Тверской улице столкнулись семь автомобилей

Семь автомобилей попали в ДТП на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили источники ТАСС и агентства «Москва» в правоохранительных органах.

Авария произошла в 7:40 мск в районе Пушкинской площади. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение затруднено по четырем из восьми полос. Причины аварии устанавливаются.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили РБК, что в результате ДТП никто не пострадал. «Произошло столкновение транспортных средств, одно опрокидывание [автомобиля]. Количество транспортных средств устанавливается», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ограничения движения не вводилось. «Может, были затруднения, но ограничения точно не было», — добавили в пресс-службе.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено от пересечения Тверской улицы и Глинищевского переулка до пересечения Тверской улицы со Страстным бульваром.

Теги: Тверская улица , ДТП , Москва
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