СК начал проверку данных о принуждении двух россиянок к проституции в КНР

Следователи начали проверку информации о принуждении двух жительниц Улан-Удэ к проституции в одном из ночных клубов города Иу в Китае. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по Бурятии.
По предварительным данным, две девушки 19 и 20 лет согласились поработать администраторами ночного клуба в Иу, им обещали зарплату в 80-90 тыс. руб. Они прилетели в Пекин 27 июля, впоследствии они написали своим родственникам, что охранники заведения забрали у них паспорта. Также они сообщили, что в ночном клубе их принуждают к проституции, а за отказ угрожают расправой. По словам девушек, в заведении находятся еще несколько россиянок.
Посольство МИД в Китае по запросу СК направило запрос с требованием проверить информацию о том, что россиянок насильно удерживают в ночном клубе в Иу и обеспечить охрану девушек.