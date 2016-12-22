Казахстанские пограничники задержали четырех россиян
Общество, 08:43
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Казахстанские пограничники задержали четырех россиян
Погранслужба Казахстана задержала в акватории Каспийского моря моторную лодку с четырьмя россиянами. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на погранслужбу Комитета нацбезопасности Казахстана.
Судно было замечено пограничниками 1 августа в 00:50 мск. Пограничники выстрелили в воздух и не дали лодке скрыться, в которой находились четверо мужчин в возрасте от 20 до 52 лет.
«Судя по тому, что при них находились запас воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти, они надеялись побыть на казахстанской акватории немного больше. Проводятся следственные мероприятия», — отметили в погранслужбе.