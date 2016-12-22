Компания Japan Tobacco завершила покупку «Донского табака»

Японская табачная компания Japan Tobacco завершила приобретение российского производителя сигарет «Донской табак». Об этом сообщается в пресс-релизе Japan Tobacco, опубликованном на ее сайте.



Как говорится в сообщении, сделка была закрыта во вторник, 31 июля. В японской компании напомнили, что о соглашении о покупке российского производителя она сообщила 16 марта. В Japan Tobacco подчеркнули, что приобретение «Донского табака» позволит ей «дополнить свою продукцию» наименованиями российского производителя, «расширить свою дистрибьютерскую сеть» с помощью «Донского табака», а также усилить позиции японской компании на российском рынке, «который был ключевым для роста прибыли в течение многих лет».

В Japan Tobacco подчеркнули, что сделка по приобретению «Донского табака» не окажет существенного влияния на консолидированную производительность японской компании в 2018 финансовом году.