Компания Japan Tobacco завершила покупку «Донского табака»

Японская табачная компания Japan Tobacco завершила приобретение российского производителя сигарет «Донской табак». Об этом сообщается в пресс-релизе Japan Tobacco, опубликованном на ее сайте.
Как говорится в сообщении, сделка была закрыта во вторник, 31 июля. В японской компании напомнили, что о соглашении о покупке российского производителя она сообщила 16 марта. В Japan Tobacco подчеркнули, что приобретение «Донского табака» позволит ей «дополнить свою продукцию» наименованиями российского производителя, «расширить свою дистрибьютерскую сеть» с помощью «Донского табака», а также усилить позиции японской компании на российском рынке, «который был ключевым для роста прибыли в течение многих лет».
В Japan Tobacco подчеркнули, что сделка по приобретению «Донского табака» не окажет существенного влияния на консолидированную производительность японской компании в 2018 финансовом году.
Как сообщалось в марте, «Донской табак» планировалось продать японской компании за $1,6 млрд. По данным Japan Tobacco, выручка российского производителя табака за 2017 года составила $278 млн, операционная прибыль —$61 млн, чистая прибыль —$33 млн.
Japan Tobacco владеет такими брендами, как Winston, Camel, Sobranie, Glamour, «Русский стиль», «Петр I». Как сообщается на ее сайте, у японской компании в России три фабрики, а именно «Петро» в Санкт-Петербурге, «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева» в Ленинградской области. На сайте «Донского табака» говорится, что основное ее производство находится в Ростове-на-Дону. Российская компания выпускает 120 наименований табачных изделий, в том числе бренды Richmond, Kiss, «21 век».