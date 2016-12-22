В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов

В Зимбабве в ходе президентских и парламентских выборов по предварительным подсчетам голосов лидирует правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU-PF). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей избирательной комиссии.

Как отмечается в сообщении, по данным, которые были собраны от 48 из 210 избирательных округов, 36 мест в парламенте страны получила ZANU-PF. На втором месте идет Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза, которое получило 11 мест. Партия «Национальный патриотический фронт» получила пока одно место в Национальной ассамблее.

Предварительные результаты президентских выборов, которые прошли одновременно, пока не называются. Голосование состоялось 30 июля.

Предыдущий лидер Зимбабве Роберта Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных после военного переворота. Страной с этого времени управлял Эммерсон Мнангагва. Ранее он занимал должность главы Зимбабвийского африканского национального союза.



Как сообщает Reuters, оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии. Как заявили комиссии, окончательные результаты выборов станут известны 4 августа.