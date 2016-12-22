ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,07 61,91 EUR Нал. 74,00 72,44 USD Бирж. 62,50 +0,27 EUR Бирж. 73,15 +0,30 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7713,70 -421,60 IMOEX 2321,11 +1,11% RTSI 1173,06 +0,92% Brent 74,36 -0,84% DJIA 25414,64 +0,43% Nasdaq 7672,22 +0,55%
В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов
Лента новостей
Россия и Япония договорилась о заходе сил ВМФ на Хоккайдо 00:05, Политика Прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту 31 июл, 23:50, Политика Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски 31 июл, 23:23, Бизнес Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении 31 июл, 23:14, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 31 июл, 23:07, РБК и Сбербанк Facebook нашел десятки подозрительных страниц перед новыми выборами в США 31 июл, 23:00, Политика В Смоленской области загорелся мусорный полигон 31 июл, 22:32, Общество Минтруд предложил вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса 31 июл, 22:17, Экономика «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года 31 июл, 22:07, Спорт Поисковики нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» 31 июл, 22:05, Общество СК возбудил дело после убийства российских журналистов в ЦАР 31 июл, 21:50, Общество Заключенные колонии в Ярославской области прекратили голодовку 31 июл, 21:47, Общество МИД подтвердил наличие документов Джемаля и его коллег у погибших в ЦАР 31 июл, 21:31, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 31 июл, 21:31, РБК и Sony Bravia Росимущество выставило на продажу Mercedes полковника Захарченко 31 июл, 21:28, Общество Омбудсмен попросит прокуратуру проверить школу убивших отца сестер 31 июл, 21:26, Общество МИД рассказал о расследовании СК убийства журналистов в ЦАР 31 июл, 21:14, Общество ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в последнем матче стартового тура 31 июл, 21:06, Спорт Суд вернул на доследование дело выбежавших на поле во время ЧМ Pussy Riot 31 июл, 20:59, Общество Два туристических поезда столкнулись на пути к Мачу-Пикчу 31 июл, 20:55, Общество Мэр города в ЦАР рассказал подробности гибели российских журналистов 31 июл, 20:51, Общество На востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов 31 июл, 20:35, Общество Суд над Манафортом: что дело консультанта означает для российского досье 31 июл, 20:35, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 31 июл, 20:32, Партнерский материал Токио попросил Москву снизить военную активность на Курилах 31 июл, 20:26, Политика Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых 31 июл, 20:16, Общество Супруга погибшего в Центральной Африке Орхана Джемаля опознала тело мужа 31 июл, 20:10, Политика Спецпредставитель Путина исключил широкомасштабную операцию в Идлибе 31 июл, 20:02, Политика
В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов
Политика, 00:07
0
В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов

В Зимбабве в ходе президентских и парламентских выборов по предварительным подсчетам голосов лидирует правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU-PF). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей избирательной комиссии.

Как отмечается в сообщении, по данным, которые были собраны от 48 из 210 избирательных округов, 36 мест в парламенте страны получила ZANU-PF. На втором месте идет Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза, которое получило 11 мест. Партия «Национальный патриотический фронт» получила пока одно место в Национальной ассамблее.

Предварительные результаты президентских выборов, которые прошли одновременно, пока не называются. Голосование состоялось 30 июля. 

Предыдущий лидер Зимбабве Роберта Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных после военного переворота. Страной с этого времени управлял Эммерсон Мнангагва. Ранее он занимал должность главы Зимбабвийского африканского национального союза.

Как сообщает Reuters, оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии. Как заявили комиссии, окончательные результаты выборов станут известны 4 августа.

Теги: Зимбабве , Выборы , парламентские выборы
Главное
Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски Бизнес
Материалы по теме
После взрыва во время речи президента Зимбабве умер человек Политика
Число раненных во время речи президента Зимбабве достигло 49 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter