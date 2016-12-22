В «Уралхиме» сменился гендиректор

Гендиректором компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина с 1 августа станет Сергей Момцемлидзе. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, новый гендиректор сосредоточится на совершенствовании операционной деятельности и повышении эффективности работы компании.

В 2008 году Момцемлидзе был назначен директором «Уралхим-Транса», с 2011 года занимал должность директора филиала КЧХК «Уралхима» в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Он также является депутатом законодательного собрания региона.

На посту гендиректора «Уралхима» Момцемлидзе сменил Дмитрия Коняева, который теперь станет заместителем председателя совета директоров компании и займется вопросами стратегического развития. Коняев является членом совета директоров с 2007 года, в этом же году он занял пост коммерческого директора. В 2011 году он стал гендиректором «Уралхима».