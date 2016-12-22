AFP сообщило о доставке тел убитых в ЦАР на базу ООН
Общество, 19:04
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AFP сообщило о доставке тел убитых в ЦАР на базу ООН
Тела убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) человек, предположительно, являющихся российскими журналистами, доставлены на базу миссии ООН в ЦАР (MINUSCA, Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике) в городе Сибю, сообщает агентство AFP.
Ранее посольство Росии в Банги (столица ЦАР) сообщило, что у двоих из троих убитых были найдены пресс-карты МИЦ «Известия».
Источник в Центре управления расследованием сообщил РБК, что среди погибших есть российский журналист Орхан Джемаль, который ранее работал в холдинге «Известия». Телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил, что погибли Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.