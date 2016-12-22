Суд признал недобросовестным увеличение аренды для театра «Лицедеи»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недобросовестным увеличение арендной платы ООО «И-Инвест» в отношении творческого центра театра «Лицедеи». Это следует из базы «Электронное правосудие».

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении.

Согласно определению суда, «И-Инвест» увеличил арендную плату для театра с 1 июля до более 517 тыс. руб.

В ноябре 2013 года Арбитражный суд обязал ООО «И-Инвест» передать театру в аренду площади многофункционального комплекса «Толстой сквер». Договор об аренде был заключен еще в 2010 году, однако сотрудники театра больше года не могли попасть в здание. В сентябре 2014 года судебные приставы передали нежилые помещения «Толстой сквер» театру. Общая площадь помещений составляет 1800 кв. м. Также «И-Инвест» привлекли к административной ответственности по ст.17.15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), так как он не исполнил решение суда.