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В Грузии шахматисты сыграли партию бокалами вина
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В Грузии шахматисты сыграли партию бокалами вина
Общество, 18:18
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В Грузии шахматисты сыграли партию бокалами вина

Чемпион мира по шахматам Нона Гаприндашвили и экс-чемпион Европы Зураб Азмайпарашвили сыграли партию бокалами вина. Об этом сообщается на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Как отмечается, на доске вместо классических фигур стояли бокалы белого и красного вина. Партия завершилась ничьей.

Видео: Georgian Broadcaster / YouTube

Партия была сыграна в рамках мероприятия, посвященного 43-й всемирной олимпиаде по шахматам, которая состоится в Батуми. Организованная Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) олимпиада пройдет с 23 сентября по 5 октября.

Теги: Грузия , шахматы
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