Nissan завершит производство модели Almera в России

Производство модели Nissan Almera в России будет завершено в октябре, сообщил РБК представитель компании Nissan.
«Количество автомобилей на центральном складе на конец октября 2018 года будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 года при сохранении спроса на текущем уровне», — сказал представитель автоконцерна.
Он отметил, что в соответствии с долгосрочной стратегией развития компания Nissan в России сосредоточит усилия на укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников.
В марте 2017 года Nissan прекратил выпускать на Ижевском заводе Lada группы «АвтоВАЗ» седан гольф-класса Nissan Sentra. Приостановку сборки этой модели объясняли тем, что их изготовили достаточно, на несколько месяцев вперед. Отмечалось, что возобновление производства Nissan Sentra будет зависеть от спроса.