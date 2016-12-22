В Бресте россиянку осудили на три года за провоз наркотиков через границу

Суд в Бресте признал россиянку виновной в хранении и перевозке через границу наркотических веществ и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Белоруссии.
Отмечается, что женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств) и ч. 1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств) УК Белоруссии.
По данным Следственного комитета Белоруссии, россиянка приобрела на территории ЕС около 1,1 г марихуаны и 5 мая перевезла наркотик через польско-белорусскую границу на автомобиле. Груз обнаружили сотрудники Брестской таможни. При задержании у россиянки взяли анализы, которые показали наличие в организме наркотического вещества.
Как уточняет tut.by, осужденной является модель и визажист Мария Хрестина.