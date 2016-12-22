ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,87 62,00 EUR Нал. 73,65 72,73 USD Бирж. 62,41 +0,17 EUR Бирж. 73,23 +0,38 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7976,30 -182,80 IMOEX 2309,98 +0,62% RTSI 1166,02 +0,31% Brent 74,95 -0,05% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки
Лента новостей
Том Ли, Fundstrat: рынок не заметил отказ на запуск биткоин-ETF 14:55, Крипто МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова 14:52, Политика В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки 14:48, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 14:46, РБК Стиль и ASUS Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых 14:41, Общество Суд заочно арестовал экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка 14:38, Бизнес Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний 14:26, Бизнес Telegram потерял в России пятую часть аудитории 14:24, Технологии и медиа Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 14:17, Общество Renault в России: с царских времен до наших дней 14:14, РБК и Renault МИД откроет Генконсульство на Пхукете 14:13, Политика ВЦИОМ отметил снижение рейтинга «Единой России» до минимума с 2011 года 14:03, Общество Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией 14:00, Политика Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов 13:59, Политика РФС признал результативную ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив» 13:57, Спорт Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 13:53, РБК и Schneider Electric НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании 13:52, Бизнес Синдром упущенных возможностей: как социальные сети разрушают самооценку 13:52, Спецпроект РБК PINK Дворкович рассказал об интересе Абрамовича к «Трансконтейнеру» 13:43, Бизнес Глава гражданской авиации Малайзии подал в отставку после доклада о MH370 13:43, Общество Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор журналистам Regnum 13:33, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 13:28, Партнерский материал Убившие отца сестры назвали себя его рабынями 13:25, Общество Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста 13:20, Политика Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска 13:20, Технологии и медиа Блокчейн-смартфон HTC Exodus будет поддерживать Litecoin 13:15, Крипто Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову 13:08, Общество Спецпосланник ООН назвал полезными прошедшие в Сочи консультации по Сирии 13:05, Политика
В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки
Общество, 14:48
0
В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки

Транспортное агентство Новой Зеландии поменяет дорожный знак, который, по мнению семилетней девочки Зоуи Керью является «неправильным и несправедливым». Об этом агентство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

«Мы рады принять предложение Зоуи, потому что замечательные идеи могут исходить от кого угодно, включая семилетних! Молодец, Зоуи!» — написало транспортное агентство.

Мать девочки, Кейтлин Керью, разместила письмо дочери в своем аккаунте в Twitter. Зоуи возмущалась тем, что на знаке написано слово linemеn («монтеры», часть этого слова men означает «люди» и «мужчины». — РБК). Она отметила, что женщины тоже могут быть монтерами.

В опубликованном ответе от исполнительного директора транспортного агентства Фергюса Гамми говорится, что агентству понравилась идея девочки. Они предложили поменять название знака на line crew («бригада»), которое не потребует изменения размера знака.

Теги: Новая Зеландия , гендерное равенство
Главное
Telegram потерял в России пятую часть аудитории Технологии и медиа
Материалы по теме
Большинство россиян высказались за равноправие в семье Общество
СМИ сообщили об изъятии слова «раса» из Конституции Франции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter