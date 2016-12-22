В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки

Транспортное агентство Новой Зеландии поменяет дорожный знак, который, по мнению семилетней девочки Зоуи Керью является «неправильным и несправедливым». Об этом агентство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

«Мы рады принять предложение Зоуи, потому что замечательные идеи могут исходить от кого угодно, включая семилетних! Молодец, Зоуи!» — написало транспортное агентство.

Мать девочки, Кейтлин Керью, разместила письмо дочери в своем аккаунте в Twitter. Зоуи возмущалась тем, что на знаке написано слово linemеn («монтеры», часть этого слова men означает «люди» и «мужчины». — РБК). Она отметила, что женщины тоже могут быть монтерами.

В опубликованном ответе от исполнительного директора транспортного агентства Фергюса Гамми говорится, что агентству понравилась идея девочки. Они предложили поменять название знака на line crew («бригада»), которое не потребует изменения размера знака.