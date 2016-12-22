Суд заочно арестовал экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров ИнтрастБанка Олега Тарасова по делу о растрате и мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на данные следствия, Тарасов был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (организация растраты в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (организация мошенничества в особо крупном размере) УК РФ. Ущерб составил более 900 млн руб.

В мае 2017 года следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления ИнтрастБанка Борису Епифанову по делу о растрате 223 млн руб.

16 сентября 2014 года Банк России отозвал у ИнтрастБанка лицензию на осуществление банковских операций и признал его банкротом. По данным ЦБ, кредитная организация была не способна исполнять требования перед кредиторами, а также проводила сомнительные банковские операции.

ИнтрастБанк был основан в 1994 году. Его головной офис располагался в Москве.