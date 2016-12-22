Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Ростовской области задержали подозреваемого в совершении сексуального насилия над четырьмя малолетними детьми. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Отмечается, что в отношении 48-летнего жителя в поселка Черевково Красносулинского района возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в 2015–2018 годах он совершил в отношении детей 2008, 2009, 2011 и 2014 года рождения насильственные действия.

Также следствие установило, что задержанный ранее уже был судим за развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

По данным Rostov.ru, пострадавшие дети были внуками супруги мужчины. Насильственные действия он совершал, когда их привозили в гости к бабушке, а ее самой не было дома.