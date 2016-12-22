МИД откроет Генконсульство на Пхукете

Министерство иностранных дел России откроет в городе Пхукет в Таиланде Генеральное консульство. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, МИДу предстоит определить численность работников Генконсульства и утвердить штатное расписание. Город Пхукет является административным центром провинции Пхукет, который расположен на одноименном острове.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) включила Таиланд в список самых популярных направлений для туристов на новогодние праздники в 2018 году. Он стал лидером среди зарубежных туристических направлений. Как сообщал АТОР, россияне чаще всего выбирали для путешествий Пхукет и Паттайю.

В июне британская страховая компания Endsleigh Insurance Services представила итоги исследования, по результатам которого самым опасным мировым туристическим направлением признан Таиланд. По данным исследования, почти четверть страховых случаев (23%) произошла в 2017 году в Таиланде. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявляла, что такой вывод является «ложным обобщением».

