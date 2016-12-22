Три четверти россиян назвали себя патриотами

Более трех четвертей россиян (77%) считают себя патриотами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что 18% патриотами себя не считают. Еще 5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В 2012 году патриотами считали себя 64% россиян, а в 2006 году — 57%.

При этом 71% опрошенных полагают, что патриотами не могут быть равнодушные к родной природе или те, кто старается избежать службы в армии. По мнению 66% респондентов, патриотом не может считаться тот, кто не знает историю своей страны. Половина опрошенных (51%) не могут назвать патриотами тех, кто уезжают жить и работать за границу, и тех, кто не ходит на выборы. При этом более половины россиян утверждают, что патриотами могут быть люди, не знающие гимна своей страны (54%), предпочитающие иностранную литературу отечественной (55%) и критикующие власти (64%).

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах России.

В начале июня аналогичный опрос провел ВЦИОМ. Согласно его результатам, патриотами считают себя около 92% россиян, что является максимальным показателем за 18 лет. Не считают себя патриотами 5% опрошенных. По мнению респондентов, быть патриотом — это значит «любить свою страну» (59%), «стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (39%), «работать для процветания страны» (38%), «защищать страну от нападок и обвинений» (29%). В опросе принимали участие 2 тыс. человек.