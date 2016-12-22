В квартире в Нью-Йорке найдены убитыми четыре человека
Общество, 11:24
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В квартире в Нью-Йорке найдены убитыми четыре человека
В нью-йоркском Куинсе в одной из квартир были найдены убитыми четыре человека. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на полицию.
Как заявил глава департамента детективов полиции Дермот Ши, люди скончались от огнестрельных ранений. По его словам, полиция рассматривает версию о тройном убийстве и самоубийстве.
Источники издания в правоохранительных органах уточнили, что погибли две женщины, мужчина и пятилетний ребенок. Полицию вызвала уборщица, которая пришла в квартиру и обнаружила трупы.