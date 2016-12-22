Медведев поручил разработать проекты по развитию деревянного домостроения

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли совместно с АО «ДОМ.РФ» до 3 сентября представить предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в ряде регионов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

При этом Министерству строительства, Минэкономразвития и Министерству финансов Медведев поручил до 3 октября проработать вопрос об установлении приоритета для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций, при отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета.

20 июля премьер-министр провел совещание, темой которого стала охрана и защита лесов. Он особо отметил, что в зоне постоянного внимания находится реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов. «Сейчас у нас почти 150 таких проектов с общим объемом заявленных инвестиций более чем на полтриллиона рублей, из них почти 410 млрд уже фактически проинвестировано. В этом году было начато четыре проекта в Вологодской, Архангельской и Костромской областях, еще четыре планируется запустить», — заявил тогда Медведев.

В августе прошлого года российский премьер заявил, что деревянное домостроение в России имеет «огромный потенциал». Помимо этого, он добавил, что деревянное домостроение считается «экологичным» и «очень современным», а также «позволяет сохранять тепло и стойкость строений на протяжении десятилетий».