Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова (Фото: Максим Новиков / ТАСС)

Актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет. Об этом РБК сообщили в театре.

«29 июля после продолжительной болезни Наталья Кузнецова скончалась», — сообщили в театре. Отмечается, что прощание состоится 1 августа в Боткинской больнице, а похороны пройдут на Митинском кладбище.

Актриса театра Еромоловой Наталья Потапова подтвердила РБК смерть Кузнецовой. «Она была моей подругой. Мне сейчас очень тяжело. Она была замечательной, очень умной, сильной, красивой, талантливой актрисой. Она была талантливой во всем: замечательно писала и сочиняла», — сказала она.

Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. Она​ окончила ГИТИС в 1984 году, после чего стала играть в театре Ермоловой. Она исполняла роли в спектаклях «Утиная охота-90» (Галина), «Барышня-крестьянка» (Мисс Жаксон), «Бедность не порок» (Маша), ​«Перед заходом солнца» (Фрау Петерс) и другие. Также она была занята в спектакле «Бедный Уильямс» в Центре драматургии и режиссуры.

Кроме того, актриса сыграла в фильмах «Жуков», «Дураки умирают по пятницам», «Сваха», «Темное царство».