ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,83 61,97 EUR Нал. 73,55 72,64 USD Бирж. 62,34 +0,10 EUR Бирж. 73,06 +0,21 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8105,30 -65,40 IMOEX 2295,67 -0,00% RTSI 1160,15 -0,20% Brent 74,63 -0,48% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова
Лента новостей
Мосгорсуд утвердил арест экс-главы СКР по Москве Дрыманова 11:28, Общество Самосвал обрушил пешеходный мост в Подмосковье. Фоторепортаж 11:27, Фотогалерея  В квартире в Нью-Йорке найдены убитыми четыре человека 11:24, Общество Как не стать спонсором современного рабства 11:21, Партнерский материал В Свердловской области детский лагерь временно закрыли из-за наггетсов 11:21, Общество Дворкович впервые ответил на вопрос об уголовном деле Магомедовых 11:16, Политика В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста 11:09, Политика Защитник «Барселоны» рассказал о пари с Месси и Суаресом 10:59, Спорт На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 10:58, РБК и Первая Линия Медведев поручил разработать проекты по развитию деревянного домостроения 10:58, Бизнес Самосвал снес пешеходный мост на Ярославском шоссе 10:55, Общество Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь 10:51, Общество Как сохранить свои токены. 56% краж проводится при помощи фишинга 10:40, Крипто Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве 10:36, Бизнес Российские нефтяники увеличили инвестиции в добычу на 40% 10:30, Бизнес Прогнозы дня: снижения на старте торгов Мосбиржи сменятся покупками 10:24, Quote Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 10:18, Партнерский материал России предложили перенести посольство в новую столицу Египта 10:17, Политика 5 источников роста на рынке FMCG России 10:11, Потребрынок  «Энергомаш» заявил о скором прекращении выпуска двигателей для «Протонов» 10:09, Технологии и медиа ОСАГО сильно изменится: что нужно знать о новой страховке 10:05, Авто Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова 10:02, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 09:48, РБК и IWC ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста 09:44, Политика ТНТ подал за пять лет рекордное количество исков к пиратским сайтам 09:30, Технологии и медиа Для шоу «Дом-2» нашли новую площадку 09:26, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:16, РБК и Сбербанк Главу томского МЧС арестовали за взятку в 300 тысяч рублей 09:13, Общество
Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова
Общество, 10:02
0
Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова
Наталья Кузнецова (Фото: Максим Новиков / ТАСС)

Актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет. Об этом РБК сообщили в театре.

«29 июля после продолжительной болезни Наталья Кузнецова скончалась», — сообщили в театре. Отмечается, что прощание состоится 1 августа в Боткинской больнице, а похороны пройдут на Митинском кладбище.

Актриса театра Еромоловой Наталья Потапова подтвердила РБК смерть Кузнецовой. «Она была моей подругой. Мне сейчас очень тяжело. Она была замечательной, очень умной, сильной, красивой, талантливой актрисой. Она была талантливой во всем: замечательно писала и сочиняла», — сказала она.

Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. Она​ окончила ГИТИС в 1984 году, после чего стала играть в театре Ермоловой. Она исполняла роли в спектаклях «Утиная охота-90» (Галина), «Барышня-крестьянка» (Мисс Жаксон), «Бедность не порок» (Маша), ​«Перед заходом солнца» (Фрау Петерс) и другие. Также она была занята в спектакле «Бедный Уильямс» в Центре драматургии и режиссуры.

Кроме того, актриса сыграла в фильмах «Жуков», «Дураки умирают по пятницам», «Сваха», «Темное царство».

Теги: актриса , смерть
Главное
ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста Политика
Материалы по теме
Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер Шеховцов Общество
Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter