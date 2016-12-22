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На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах
Политика, 07:46
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На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах

Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров, сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд.

«Это попросту безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемое и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», — заявила Андервуд.

Исковое заявление было подано генпрокурорами Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегана, Мэриленда и округа Колумбии.

В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. Как уточняет CNN, схемы для создания оружия скачали уже более 1 тыс. человек.

Теги: Оружие , 3D-печать
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