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В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии
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В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии
Общество, 06:26
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В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица, сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа и главу экспертно-консультативного совета (ЭКС) «Единой России» Дмитрия Сазонова.

Сейчас за подобные действия предусмотрен административный штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб. Авторы законопроекта предлагают повысить его так, чтобы за первое правонарушение платили от 5 до 10 тыс. руб., а за последующие от 20 до 30 тыс. руб.

По мнению авторов законопроекта, существующие меры недееспособны, поскольку их размер меньше пошлины, установленной за регистрацию индивидуального предпринимателя и юридического лица. При этом размер действующих штрафов был установлен более 10 лет назад, и указанные суммы «обесценились».

Как уточняет издание, законопроект поддержали в Минюсте, а также в ЭКС и координационном совете «Единой России». При этом в партии считают, что указанную в нем сумму штрафа необходимо снизить.

Теги: «Единая Россия » , штраф , предпринимательство
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