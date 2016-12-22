ФНС с 1 августа начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные

Информация о налогоплательщиках, ранее попадавшая под налоговую тайну, с 1 августа будет публиковаться на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сайте ФНС появится сервис «Прозрачный бизнес», где служба будет размещать данные о численности сотрудников организаций, налоговых режимах и участии компаний в консолидированных группах налогоплательщиков.

Так, раскроется налоговая информация о хозяйственных товариществах и обществах. При этом под исключение попадают стратегические предприятия и организации, входящие в оборонно-промышленный комплекс, а также крупнейшие налогоплательщики.

В число данных, которые будут раскрыты, попадет информация об уплаченных налогах, расходах, доходах, а также о задолженностях и штрафах.

Изначально раскрыть информацию, представляющую налоговую тайну, в ФНС cобирались1 июня. По данным источников РБК, процесс планируется осуществить в три этапа и закончить к декабрю. Однако, данные об оборонных и государственных компаниях появятся на сайте ФНС не раньше 2020 года.