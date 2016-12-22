В Италии отравили спасавшую людей после землетрясения собаку

В Италии отравили немецкую овчарку по кличке Каос, участвовавшую в спасении людей после землетрясения в 2016 году, сообщает издание Repubblica со ссылкой на хозяина животного, Фабиано Этторе.

В субботу, 28 июля, он сообщил, что собака пропала. Позже Этторе нашел тело собаки в своем саду. Издание отмечает, что по факту инцидента проводится расследование.

«Каос спасал людей, и эти люди отравили его», — сказал Риналдо Сидоли, представитель зоозащитной организации Animalisti Italiani, передает газета The Guardian. Он также назвал собаку героем, отметив, что Каос помогал найти выживших в «драматические часы» после землетрясения в 2016 году.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Центральной Италии 24 августа. Его эпицентр находился в 100 км к востоку от Рима. В результате погибли более 280 человек.