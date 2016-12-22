Мосбиржа объяснила приостановку торгов на валютном рынке

Торги на валютном рынке Московской биржи были на некоторое время приостановлены вечером 30 июля. Как объяснили РБК в пресс-службе биржи, в ходе торгов на вечерней торговой сессии «было обнаружено нарушение штатной работы серверов доступа торговой системы, обслуживающих часть участников валютного рынка».

«Биржа приняла решение приостановить торги. Ошибка была оперативно устранена и примерно через час, в 20:35, торги были возобновлены», - объяснили РБК в пресс-службе торговой площадки.

Там указали, что фондовый, срочный, денежный, товарный рынки в течение всего дня работали штатно.