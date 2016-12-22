Лоукостер «Победа» решил купить 30 самолетов Boeing 737 MAX8

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») намерена закупить тридцать самолетов Boeing 737 MAX8, следует из данных на сайте госзакупок.

Авиаперевозчик разместил там техническое задание, включающее оказание консультационных (юридических) услуг по сопровождению сделки о покупке 30 самолетов Boeing 737 MAX8, которые будет возможно конвертировать в Boeing 737 MAX10 или Boeing 737 MAX8-200. За эти услуги «Победа» предлагает 6 млн руб.

20 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Аэрофлоте» писала, что «Победа» договорилась о покупке 15 самолетов Boeing 737 MAX8. По словам собеседника издания, поставки воздушных судов должны начаться осенью 2019 года. При этом авиакомпания разместила вакансии для командиров, пилотов и бортпроводников, имеющих опыт полета на Boeing 737 NG и MAX.

Boeing 737 MAX 8 — узкофюзеляжный пассажирский самолет, его крейсерская скорость — 842 км/ч, максимальная взлетная масса превышает 82 т, кроме того, он способен перевозить до 200 пассажиров.