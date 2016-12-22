В Сеуле расследуют ситуацию с приехавшими из Китая гражданками КНДР

Южнокорейская Национальная комиссия по правам человека планирует расследовать ситуацию с 12 северокорейскими женщинами, работавшими в ресторане в Китае, которые могли быть обманом привезены на Юг. Об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что позиция Министерства объединения Южной Кореи по данному вопросу остается неизменной — никакого принуждения со стороны Сеула не было. Ведомство также заявило, что сотрудничает с правозащитниками.

В апреле 2016 года 12 северокорейских женщин и их менеджер, которые работали в ресторане в Китае, сбежали в Южную Корею. Представители Сеула утверждают, что все они перебрались через границу по собственному желанию, однако в Пхеньяне требуют их возвращения и заявляют, что они были похищены южнокорейскими агентами.

В мае на телевидении появилось интервью с менеджером ресторана, который привез женщин в Южную Корею. В ходе разговора он заявил, что обманом вынудил их отправиться в Республику Корея и что в этом участвовала южнокорейская разведка.