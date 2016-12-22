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Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе Bonhams за $2,6 млн
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Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе Bonhams за $2,6 млн
Общество, 18:43
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Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе Bonhams за $2,6 млн

Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette 1950 года выпуска выставили на аукционе Bonhams за более чем $2,6 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

С 1950 по 1956 год было выпущено всего 18 таких автомобилей. Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette находился в королевском автомобильном парке и использовался для особых случаев. Так, 29 апреля 2011 года он был задействован на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон для перевозки принца Чарльза и его супруги.

«Эти модели Rolls-Royce являются участниками бесчисленных исторических событий в Великобритании и наиболее значимыми, созданными компанией», — отметил сопредседатель торгового дома Bonhams​ Малькольм Барбер.

На торги выставили и другие модели Rolls-Royce, включая Phantom VI Limousin 1979 года выпуска, привезший Кейт Миддлтон к месту брачной церемонии с принцем Уильямом ($788 тыс.), а также Centenary Silver Spur Saloon 1985 года выпуска, на котором ездила принцесса Диана ($104,8–131 тыс.).

Теги: Rolls-Royce , Елизавета II , аукцион , Bonhams
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