Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем главы Миннауки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Натальи Бочаровой на пост заместителя министра науки и высшего образования. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Бочарова занимала пост директора департамента Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы. Ранее она занимала должности руководителя столичного департамента имущества, первого заместителя главы департамента городского имущества.

В мае 2018 года Министерство образования и науки было разделено на два ведомства — Министерство просвещения во главе с Ольгой Васильевой и Министерство науки и высшего образования, которое возглавил Михаил Котюков.

В июне Медведев назначил Григория Трубникова первым заместителем министра науки и высшего образования. Также замглавы Миннауки были назначены Александр Степанов, Алексей Медведев, Сергей Кузьмин, Игорь Комаров, Марина Боровская.