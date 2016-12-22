Путин утвердил закон об ответственности товарных интернет-агрегаторов

Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности товарных агрегаторов, соответствующий документ опубликован порталом правовой информации.

Закон ужесточает ответственность интернет-агрегаторов, в частности, отныне они ответственны за реальный ущерб из-за заведомо недостоверной информации о товаре или услуге. Кроме того, в законодательство таким образом вносится понятие «агрегатор» как самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями. Кроме того, его владелец в случае недостоверной информации о товаре, услуге или продавце должен будет вернуть покупателю предварительную оплату в течение 10 дней. Отказ в возврате предоплаты возможен в случае, если продавец предоставил агрегатору подтверждение о передаче товара потребителю. В свою очередь, потребитель может требовать возврата предоплаты в суде в случае несогласия с представленными владельцем агрегатора доказательствами принятия потребителем товара/оказания услуги.

Ранее работа онлайн-агрегаторов товаров таких, как «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru» и другие, не регулировалась. Поправки в закон «О защите прав потребителей», вводящие определение «агрегатор товаров (услуг)», были внесены Госдумой в июне 2017 года, а в конце июля 2018 года он прошел последнее, третье чтение.