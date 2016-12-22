НТВ прокомментировал рекламу Bork с участием Путина

НТВ не давала разрешения на использование фрагментов интервью президента России Владимира Путина для программы «Центральное телевидение» в рекламе продукции компании Bork. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телекомпании.

«НТВ примет все предусмотренные действующим законодательством меры для признания неправомерным использования данного видео», — сообщили в пресс-службе.

Ранее издание «Проект» обратило внимание на рекламный ролик производителя бытовой техники, который выложен в YouTube. Как пишет издание, «Bork просто взяла фрагмент из программы «Центральное телевидение» еще аж 2012 года». Для ролика компания использовала кадры разговора журналиста с президентом на кухне, добавив в них номера моделей своих товаров. Выпуск «Центрального телевидения» с Путиным вышел в эфир в октябре 2012 года.



РБК направил запрос в Bork. В пресс-службе ФАС РБК сообщили, что намерены проверить видео рекламы с президентом.