Глава Красноярского края пожаловался Путину на нехватку денег в бюджете

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии согласованных бюджетных средств на благоустройство перед Универсиадой-2019, которая пройдет в Красноярске. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам Усса, администрация региона обратилась к президенту с просьбой выделить бюджетные средства на сумму 5 млрд руб. на нужды Красноярского края. На данные деньги планировался снос ветхого и аварийного жилья. После совещания в администрации президента и визитов в регион сотрудников Минфина, Минспорта и Минтранса было принято решение выделить соответствующую сумму, сказал чиновник.

Врио губернатора отметил, что местные власти ожидали, что согласованная сумма поступит перед строительным сезоном.

«Относительно 5 млрд процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то что все виды работ были подтверждены», — сказал Усс, добавив, что «реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки».

Говоря о спортивных объектах, он указал на большое количество проблем, однако заверил, что администрация края решит их самостоятельно.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

В мае 2017 года правительство сообщило о намерении выделить 827 млн руб. на развитие инфраструктуры в регионе. В феврале 2018 года министр образования и науки Ольга Васильева обратилась к Путину с просьбой дополнительно выделить 1,12 млрд руб. на подготовку к зимней Универсиаде. По ее словам, деньги должны пойти на «пять общежитий, два корпуса и все благоустройство зданий».