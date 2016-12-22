СК опроверг данные о возгорании дома в Сочи из-за самогонного аппарата

В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю опровергли РБК информацию о том, что причиной возгорания дома в Сочи стал взрыв самогонного аппарата.

«Данных о наличии самогонного аппарата не получено», — сообщили в ведомстве. Эксперты на месте происшествия устанавливают ​причину возгорания.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что причиной пожара стал неисправный самогонный аппарат. Собеседник агентства добавил, что рабочие находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не смогли среагировать на возгорание и погибли.

При пожаре в частном деревянном доме в Сочи погибли ​восемь человек, среди которых был ребенок. Также в больницу были доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным СК, погибшие были наемными рабочими из стран СНГ.