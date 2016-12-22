В Одессе из-за съемной квартиры произошла стрельба

В Одесса произошла стрельба из-за конфликта между квартросъемщиком и владельцем квартиры. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Одесской области.

«Предварительно установлено, что произошедший конфликт связан с несогласием сторон с условиями аренды жилья», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, словесная перепалка переросла в драку, после чего один из мужчин выстрелил в воздух из травматического пистолета. От выстрела никто не пострадал, однако в результате драки участник конфликта получил телесные повреждения.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В Шевченковское отделение полиции пригласили всех трех мужчин для дачи объяснений.​ Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.