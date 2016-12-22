Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
Общество, 15:00
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Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
Президент России Владимир Путин подписал закон о вводе обязательной дополнительной маркировки табачной продукции с 1 марта 2019 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указано, что каждая упаковка табачных изделий подлежит маркировке средствами идентификации для отслеживания оборота производственного оборудования, движения и распределения продукции. Это позволит предотвратить незаконные продажи.
Проверять средства идентификации будут организации, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю табачными изделиями при помощи специальных систем.
Согласно документу, к табачным организациям приравняют индивидуальных предпринимателей, которые производят и перемещают через границу табачную продукцию.