«Ростех» запустил в Крыму судно на подводных крыльях

Между Севастополем и Ялтой запущено движение пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Об этом говорится в пресс-релизе «Ростеха», поступившем в РБК.

Созданием судна на заводе «Вымпел» в Рыбинске занимался концерн «Калашников», входящий в состав госкорпорации.

Судно будет совершать четыре рейса в день, время в пути составит два часа. Вместимость судна — 120 пассажиров, экипаж — 5 человек. Скорость — 35 узлов, дальность хода — 200 миль. «Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем, автоматической системой снижения качки и перегрузки», — указывается в пресс-релизе.

На церемонии открытия движения присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Крыма Сергей Аксенов. «Впервые за более чем 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе на экспорт. У новых «Комет», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом», — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В октябре 2017 года стало известно, что судостроительный завод «Вымпел» стал учредителем ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» — оператора скоростных перевозок между Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщал РБК-Краснодарский край. «Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Черное море мы намерены поставить порядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30%», — заявил тогда гендиректор «Вымпела» Олег Белков.