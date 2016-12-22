При попытке переплыть реку на машине в Приморье погибли четыре человека

В Пожарском районе Приморья четыре человека утонули в микроавтобусе в реке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение жителя поселка Лучегорск о том, что в реке Бурлитовка находится автомобиль», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции установили, что микроавтобус начал форсировать Бурлитовку, однако при съезде в реку автомобиль затопило.

В пресс-службе уточнили, что в микроавтобусе Mitsubishi Delica находились жители Владивостока — мужчины в возрасте 69 и 34 лет, женщины — 67 и 35 лет. Все пассажиры погибли. В ведомстве подчеркнули, что проводится проверка, назначены судебные экспертизы.

Представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского поселения Лучегорск сообщил «РИА Новости», что автомобиль был обнаружен 24 июля после того, как спала вода. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС и извлекли микроавтобус на поверхность.