Медведев поздравил с юбилеем Ирину Винер-Усманову

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму заслуженному тренеру России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, которая возглавляет ​Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, сообщается на сайте правительства. Ирине Винер-Усмановой 30 июля исполнилось 70 лет.

«Благодаря вам на спортивном небосклоне зажглось множество ярчайших звезд — чемпионок мира, Европы, Олимпийских игр», — отметил премьер-министр.

В телеграмме также говорится, что Винер-Усманова совершила «настоящую революцию в художественной гимнастике, сделав этот вид спорта одним из самых красивых и популярных».

Ирина Винер родилась в 1948 году в Самарканде, с 11 лет занималась художественной гимнастикой в Ташкенте. С 1992 года работает главным тренером Центра олимпийской подготовки в Москве, а с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Замужем за бизнесменом Алишером Усмановым,

Винер-Усманова была тренером серебряного призера Олимпиады 1996 года в Атланте Яны Батыршиной; обладательницы золотой медали по художественной гимнастике на Олимпиаде в Сиднее Юлии Барсуковой; золотой медалистки Олимпиады 2004 года в Афинах Алины Кабаевой и других.