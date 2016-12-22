ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,17 62,33 EUR Нал. 73,68 72,78 USD Бирж. 62,65 -0,15 EUR Бирж. 73,21 -0,03 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8158,40 +3,60 IMOEX 2297,03 +0,19% RTSI 1155,03 +0,29% Brent 74,71 -0,04% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Путин подписал закон о перечислении имущественных налогов единым платежом
Лента новостей
Следователи представили итоги расследования исчезновения рейса MH370 13:54, Общество Скотт Галлоуэй: «Технологии, которые вызывают хайп — в основном «пузыри» 13:53, Бизнес В России появятся отдельные кассационные и апелляционные суды 13:43, Общество ОЗК признали потерпевшей по делу братьев Магомедовых 13:41, Общество Синоптики назвали дату возвращения 30-градусной жары в Москву 13:37, Общество Технологии, меняющие мир: экзоскелеты, телекинез, вечная молодость 13:35, РБК и Ингосстрах Прощание с Владимиром Войновичем. Фоторепортаж 13:33, Фотогалерея  Экс-глава крупнейшей фабрики РПЦ объяснил отставку усталостью 13:32, Общество При попытке переплыть реку на машине в Приморье погибли четыре человека 13:27, Общество Фонды Минца подали иск к «Промсвязькапиталу» Ананьева на 3,9 млрд руб. 13:25, Бизнес Япония попросила Россию объяснить рост вооружения на Дальнем Востоке 13:20, Политика Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 13:16, РБК и IWC Подросток назвал причину нападения на полицейского в Москве 13:14, Общество В храме Илии Пророка в Москве сообщили об ограблении 13:14, Общество $8 млрд в Ethereum и €37,5 млн на блокчейне Lisk: обзор рынка криптовалют 13:13, Крипто Ковальчук прокомментировал присвоение звания ЗМС российским футболистам 13:09, Спорт ВТБ потребовал от структуры CEFC $170 млн по сделке с бумагами En+ 13:02, Бизнес Патриарх Кирилл назначил нового главу крупнейшей фабрики церковной утвари 13:00, Общество Андрей Бойко — РБК: как упростить закупки через облака и справочники 12:55, Партнерский материал Медведев поздравил с юбилеем Ирину Винер-Усманову 12:55, Общество «Система» Евтушенкова высвободила из-под залога «Детский мир» 12:53, Бизнес Помощник Кобзона рассказал о состоянии певца 12:48, Общество Ибрагимович сделал первый хет-трик в MLS 12:42, Спорт В КПРФ решили изменить вопрос для референдума о пенсионной реформе 12:40, Общество Кейп-Код, Бутан, Сааремаа: где отдыхают звезды 12:31, Спецпроект РБК PINK В ЦДЛ началось прощание с Владимиром Войновичем 12:30, Общество 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах 12:28, Авто Павел Растопшин — РБК: «Почему цифровизация лучше полной модернизации» 12:19, Партнерский материал
Путин подписал закон о перечислении имущественных налогов единым платежом
Общество, 12:16
0
Путин подписал закон о перечислении имущественных налогов единым платежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане могут перечислять имущественные налоги единым платежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане смогут перечислять на счет казначейства единый платеж для уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество. Отмечается, что внести средства за налогоплательщика может и иное лицо, однако оно не в праве требовать их возврата. Платеж перечисляется по месту жительства или пребывания налогоплательщика, а в случае его отсутствия — по месту нахождения принадлежащего ему имущества.

Кроме того, с 2019 года платежи, предусмотренные Налоговым кодексом, можно будет внести в многофункциональных центрах (МФЦ).

Теги: Налог , Транспортный налог , Закон
Главное
«Система» Евтушенкова высвободила из-под залога «Детский мир» Бизнес
Материалы по теме
В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к пошлинам Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter