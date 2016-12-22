Путин подписал закон о перечислении имущественных налогов единым платежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане могут перечислять имущественные налоги единым платежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане смогут перечислять на счет казначейства единый платеж для уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество. Отмечается, что внести средства за налогоплательщика может и иное лицо, однако оно не в праве требовать их возврата. Платеж перечисляется по месту жительства или пребывания налогоплательщика, а в случае его отсутствия — по месту нахождения принадлежащего ему имущества.

Кроме того, с 2019 года платежи, предусмотренные Налоговым кодексом, можно будет внести в многофункциональных центрах (МФЦ).