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Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
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Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
Политика, 11:11
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Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает нулевую пошлину за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), если заявления на совершение этих действий подаются в электронном виде.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, он вступит в силу 1 января 2019 года.

Идею обнулить госпошлины выдвинуло Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Орешкин поднимал эту тему на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце января. В июне законопроект был внесен правительством в Госдуму.

По мнению правительства, обнуление пошлин поспособствует увеличению числа юрлиц и ИП, а также сократит их издержки.

До вступление закона в силу госпошлина за госрегистрацию юрлица составляет 4 тыс. руб., индивидуального предпринимателя — 800 руб., за реорганизацию и ликвидацию юрлица — 800 руб., за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя — 160 руб.

Теги: пошлина , юрлица , индивидуальные предприниматели
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