Путин освободил семьи с инвалидами от взносов на капремонт
Общество, 11:04
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Путин освободил семьи с инвалидами от взносов на капремонт
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий региональным властям расширить список льготников, которым могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, теперь компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 — 100%.
Сейчас на компенсацию по взносам за капремонт могут рассчитывать пенсионеры, живущие в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одинокие люди.