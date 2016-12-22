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Путин обязал угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение автомобилей
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Путин обязал угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение автомобилей
Политика, 11:04
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Путин обязал угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение угнанных транспортных средств, в том числе если ущерб автомобилю нанесло другое лицо. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», — говорится в документе.

Уточняется, что данный закон не освобождает от материальной ответственности человека, который причинил вред. 

Ранее в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что согласно действующему законодательству лица, которые совместно причинили вред, должны выплатить компенсацию солидарно. Доля компенсации зависела от степени вины каждого из лиц. Таким образом, первоначальный угонщик мог уйти от имущественной ответственности, если ущерб был нанесен последующим похитителем.

Согласно поправке, теперь первоначальный угонщик будет обязан выплачивать компенсацию «за созданные условия для последующего повреждения либо утраты имущества вследствие действий другого лица».

Теги: Владимир Путин , Закон , компенсации , угонщики , повреждение , Автомобили
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